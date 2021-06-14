Запрошуємо взяти участь у конкурсі “MISS BADANTE-2021”, що проходитиме поблизу Рима, або у MISS BADANTE WEB-2021», у якому можна взяти участь незалежно в якій частині Італії ви живете.
Дуже багато українок в Італії настільки віддаються роботі, що геть-чисто забувають про себе, перестають любити себе і не бачать власної краси та унікальності.
А після виходу Італії із довгого карантину, тому усім так хочеться свята, усмішок та краси!
Запрошуємо взяти участь у конкурсі “MISS BADANTE 2021”. Це – нагода гарно провести час та відчути себе королевою.
Красуні, які не мають можливості приїхати у Рим, можуть взяти участь в онлайн конкурсі «MISS BADANTE WEB-2021»
Конкурс проводиться уже 7 рік серед жінок Румунії та Молдови. У цьому році він відкритий для красунь різного віку та національності!
“MISS BADANTE 2021!” висвітлюватимуть різні ЗМІ, тому він є нагодою звернути увагу суспільства на роль домашніх працівниць в італійському суспільстві.
Якщо ви живете і працюєте в Італії в секторі домашнього господарства, запрошуємо вас взяти участь у цьому конкурсі краси.
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ПЕРЕБІГ КОНКУРСУ
Конкурс складатиметься із трьох виходів.
- Дефіле у національному костюмі країни походження, під час якого учасниці відповідатимуть на запитання журі.
- Дефіле у вечірніх сукнях.
- Конкурс мистецтва, таланту та загальної культури: учасники зможуть представити музичний, танцювальний, поетичний чи театральний номер (на вибір).
В усіх виходах оцінюватиметься уміння подати себе, оригінальність, креативність, дотепність, винахідливість.
Повну програму заходу знайдете тут.
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Конкурс організовано асоціацією “Lika Eventi”. Він проходитиме в місті Чівіта Кастелана, поблизу Рима. Для учасників та гостей буде організовано автобус із станції метро Тібуртіна.
Надіслати заявку слід до 24:00 години 17 червня 2021!
Умови участі:
- зріст від 160 см;
- вік від 20 до 70 років;
- Конкурсантка повинна підтвердити свою зайнятість (принаймні 3 місяці) доглядальницею, або домашньою працівницею в Італії.
Реєстрація учасниць:
- Онлайн, через сторінку Facebook Miss Badante Italia by Elena Rodica Rotaru Fashion
- Надіславши емейл на адресу: lika.eventi@gmail.com
- Надіславши повідомлення WhatsApp на номер: +39 327 630 34 94 (Elena)
ФІНАЛ КОНКУРСУ
Фінал відбудеться у неділю, 20 червня 2021 року, з 12:00 до 17:30 у ресторані “Лас-Вегас” у Чівіта-Кастеллана, (60 км від Рима, поблизу міста Вітербо).
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УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «MISS BADANTE WEB 2021»
Якщо ви живете далеко від Рима, але також хочете розважитися, візьміть участь у конкурсі «MISS BADANTE WEB 2021».
Повний регламент конкурсу тут.
ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КОНКУРС MISS BADANTE WEB-2021!”
Конкурс «Міс доглядальниця онлайн 2021» відбуватиметься на офіційній сторінці Конкурсу, на основі уподобань користувачів Інтернету.
Для участі необхідно надіслати дві фотографії (портрет та у повний зріст, в елегантній сукні) а також вашу презентацію (ім’я / прізвище, вік, національність, робота, захоплення тощо), на електронну адресу: lika.eventi@gmail.com, або на WhatsApp: +39 327 630 34 94 (Elena)
Ретушовані та фото із фільтрами не приймаються.
Нехай краса та гарний настрій нзавжди будуть із вами!
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