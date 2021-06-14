Запрошуємо взяти участь у конкурсі “MISS BADANTE-2021”, що проходитиме поблизу Рима, або у MISS BADANTE WEB-2021», у якому можна взяти участь незалежно в якій частині Італії ви живете.

Дуже багато українок в Італії настільки віддаються роботі, що геть-чисто забувають про себе, перестають любити себе і не бачать власної краси та унікальності.

А після виходу Італії із довгого карантину, тому усім так хочеться свята, усмішок та краси!

Запрошуємо взяти участь у конкурсі “MISS BADANTE 2021”. Це – нагода гарно провести час та відчути себе королевою.

Красуні, які не мають можливості приїхати у Рим, можуть взяти участь в онлайн конкурсі «MISS BADANTE WEB-2021»

Конкурс проводиться уже 7 рік серед жінок Румунії та Молдови. У цьому році він відкритий для красунь різного віку та національності!

“MISS BADANTE 2021!” висвітлюватимуть різні ЗМІ, тому він є нагодою звернути увагу суспільства на роль домашніх працівниць в італійському суспільстві.

Якщо ви живете і працюєте в Італії в секторі домашнього господарства, запрошуємо вас взяти участь у цьому конкурсі краси.

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ПЕРЕБІГ КОНКУРСУ

Конкурс складатиметься із трьох виходів.

Дефіле у національному костюмі країни походження, під час якого учасниці відповідатимуть на запитання журі.

Дефіле у вечірніх сукнях.

Конкурс мистецтва, таланту та загальної культури: учасники зможуть представити музичний, танцювальний, поетичний чи театральний номер (на вибір).

В усіх виходах оцінюватиметься уміння подати себе, оригінальність, креативність, дотепність, винахідливість.

Повну програму заходу знайдете тут.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Конкурс організовано асоціацією “Lika Eventi”. Він проходитиме в місті Чівіта Кастелана, поблизу Рима. Для учасників та гостей буде організовано автобус із станції метро Тібуртіна.

Надіслати заявку слід до 24:00 години 17 червня 2021!

Умови участі:

зріст від 160 см;

вік від 20 до 70 років;

Конкурсантка повинна підтвердити свою зайнятість (принаймні 3 місяці) доглядальницею, або домашньою працівницею в Італії.

Реєстрація учасниць:

Онлайн, через сторінку Facebook Miss Badante Italia by Elena Rodica Rotaru Fashion

Надіславши емейл на адресу: lika.eventi@gmail.com

Надіславши повідомлення WhatsApp на номер: +39 327 630 34 94 (Elena)

ФІНАЛ КОНКУРСУ

Фінал відбудеться у неділю, 20 червня 2021 року, з 12:00 до 17:30 у ресторані “Лас-Вегас” у Чівіта-Кастеллана, (60 км від Рима, поблизу міста Вітербо).

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УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «MISS BADANTE WEB 2021»

Якщо ви живете далеко від Рима, але також хочете розважитися, візьміть участь у конкурсі «MISS BADANTE WEB 2021».

Повний регламент конкурсу тут.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КОНКУРС MISS BADANTE WEB-2021!”

Конкурс «Міс доглядальниця онлайн 2021» відбуватиметься на офіційній сторінці Конкурсу, на основі уподобань користувачів Інтернету.

Для участі необхідно надіслати дві фотографії (портрет та у повний зріст, в елегантній сукні) а також вашу презентацію (ім’я / прізвище, вік, національність, робота, захоплення тощо), на електронну адресу: lika.eventi@gmail.com, або на WhatsApp: +39 327 630 34 94 (Elena)

Ретушовані та фото із фільтрами не приймаються.

Нехай краса та гарний настрій нзавжди будуть із вами!

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