У Болонії відкрився перший і єдиний в Італії музей української культури

В місті Болонья відкрив двері для всіх відвідувачів перший український музей.

Вишукані вишиванки, ляльки-мотанки, витончені жіночі прикраси та різноманітні головні убори, глиняний посуд та, навіть, традиційна українська піч, оздоблена петриківським розписом – все це чекає на вас у мальовничому місці під промовистою назвою «Україна».

Всі об’єкти музею – справжні. Експонати були кропотливо зібрані з різних областей нашої Батьківщини Associazione Italia-Ucraina (Bologna) Асоціація Італія-Україна (Болонія), що і виступила ідейним натхненником та основним засновником українського куточку в Італії.

Впевнені, що музей стане постійним місцем зустрічі громади та італійської публіки, що цікавиться історією, культурою та традиціями України.

Про це повідомило Посольство України в Італії/ Ambasciata d’Ucraina in Italia.

Відкриття музею української культури “Україна” в Болонії (Італія) стало можливим завдяки старанням асоціації “Італія-Україна” Болонія, та її президента Люби Сандулович.

На відкритті музею були присутні: мерія міста Болонії, священник греко-католицької церкви , консульський агент Генерального консульства України в Мілані , голови громадсько-культурних організацій, активісти , художниці, з Неаполя, Риму, Мілану, Віченци , Падови, Венеції, писанкарка з Річчонне , журналіст з Києва, кобзар- бандурист з Полтави, письменниця і волонтер з Брешії, які приїхали на відкриття єдиного українського музею в Італії.

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Низький уклін організаторам за запрошення і гостинність. Дякуємо за велику роботу в організації музею.

Музей відкрито за адресою:

Via San Donato, 149 40127 Bologna, Emilia-Romagna

Il museo “Ucraina”

Тел: 339 187 5430

емейл: assitaliaucraina@libero.it

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