Балетну групу Черкаського академічного заслуженого українського народного хору обласної філармонії запросили, взяти участь у танцювальному фестивалі «La Borgata che Danza» в Італії.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу розповів директор Черкаської обласної філармонії Юрій Федоряка.

“Фестиваль відбувся в курортному місті Беларія-Іджеа-Маріна (Італія), регіон Емілія Романья.

Особливість цього щорічного фестивалю – через танці знайомити мешканців міста із різними народами світу та їх танцювальною культурою. У 2022 році мерія міста Беларія- Іджеа-Маріна звернулася до керівництва Черкаської філармонії, аби вони своєю участю розкрили тему цьогорічного фестивалю – «Україна».

Цього року організатори фестивалю в знак солідарності з українським народом вирішили присвяти триденний фестиваль українській культурі, українському танцю”, наголосив він.

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За його словами, на фестивалі були представлені танцювальні колективи з усього світу. Всі вони виконували українські танці. У репертуарі Черкаського колективу – кілька танців, серед яких вітальний, козачок, кілька різновидів польок.

“Ми показали танці українського народу, які передають дух нації, її харизму та різнобарв’я її культури”, – сказав директор філармонії.

Окрім танцювальної програми, в Італії пройшла виставка картин дітей-переселенців, які пережили бомбардування та війну й зобразили свої почуття на папері.

Фестиваль «La Borgata che Danza» започаткований у 1993 році, присвячений старовинним формам музики та народного танцю народів світу. Щорічно одна з країн презентує себе на цьому майданчику.

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Це перші з початку війни гастролі артистів Черкаської філармонії. Вони сподіваються з часом організувати гастрольний тур Європою, як це вже зробили кілька відомих українських колективів.

Поїздку вдалося організувати завдяки міжнародним зв’язкам Черкаської обласної ради та першого заступника голови Романа Сущенка.

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