Як замовити білет у фан-зону на матч “Україна-Англія” у Римі

Як замовити безкоштовний білет на спільний перегляд матчу “Україна-Англія” на ЄВРО-2020 у Римі.

Покрокова інструкція.

Українці у Римі збираються 3липня щоб із серця Італії разом вболівати за збірну України на Євро-2020 під час матчу “Україна-Англія”.

Увага! Замовити білет можна лише в день матчу, тобто після 00:00 3 липня.

Прийдіть на спільний перегляд матчу в офіційній фан-зоні та Football Village на Пьяцца-дель-Пополо (станція метро Фламіньйо).

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Ось як замовити безкоштовний білет на матч “Швеція-Україна”

Зайти на сайт Футбольного селища у Римі:

2. Клацнути по “Acquista” (Придбати).

3. Вибрати кількість білетів, клацаючи по “+”.

Клацнути по порожньому квадратику, підтвердивши що ви не робот.



4. Клацнути по квадратику, позначеному червоним хрестиком, щоб увести особисті дані вболівальника.

У цьому випадку, замовляється 1 білет. Якщо ви замовляєте кілька білетів (максимальна кількість – 4), потрібно вводити дані кожного із вболівальників.

Підтвердити що ви хочете отримати електронний білет.

5. Вам відкриється нове вікно у якому потрібно внести особисті дані вболівальника.

6. Графу, що стосується ваучера залишити порожньою.

7. Завершити реєстрацію, ввівши ще раз ваше ім’я, прізвище, емейл і відмітивши два порожніх квадратика.

На завершення, клацнути по “Conferma”.

8. На вказану вами адресу прийде емейл. Клацнувши по виділеному слову ви скачаєте ваш білет.

Приходьте на Piazza del Popolo 29 червня на 20:30 із гарним настроєм, національною символікою.

Інша інформація у події на Facebook.

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Маріанна Сороневич

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