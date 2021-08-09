Багато українців працюють в Італії у сфері догляду за літніми та хворими людьми. Така робота завдає емоційного вигорання, бо постійно бути в контакті, спостерігати і спілкуватися з людьми, які страждають, нездужають і навіть відходять в інші світи – це не легко.

Свій енергетичний потенціал можна поповнювати, займаючись творчістю різних видів: малюванням, рукоділлям, театром, співом.

Творчість – це справжні ліки для розуму і серця! Слово «мистецтво» позначає різні форми: живопис, танці, музика, акторська гра, письмо. Для когось це професія, для іншого лише хобі.

Ми часто думаємо, що мистецтво зарезервоване для небагатьох вибраних. Але насправді кожен може спробувати свої сили у цій сфері.

Насправді, це можливість краще пізнати один одного, висловити себе та свої емоції. Ви можете використовувати мистецтво для вирішення внутрішніх конфліктів, проблем у спілкуванні, труднощів з вираженням та багатьох інших психологічних аспектів. Тому, що це звільняє суб’єктивність і допомагає знайти себе.

Творчість збуджує людську активність і, принаймні на деякий час, відволікає від проблем. Мистецтво дозволяє прямо, негайно, спонтанно та інстинктивно виражати себе. Стає можливим “бачити” і “висловлювати” набагато більше, ніж можуть зробити просто слова.

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В період пандемійного карантину стався значний стрибок в творчій діяльності людей.

Не дивно, що в період пандемійного карантину стався бум в написанні сотень нових книжок, створенні чудових живописних полотен, було винайдено чимало різних віртуальних технологій для спілкування, уявляю, скільки сценаріїв до фільмів та вистав вже чекають своїх режисерів.

Люди змушені були зупинитися і в той же час відчули неймовірну потребу в самовираженні і спілкуванні, якщо не в живу, то через творчість. Тобто, творчо працюючи, можливо досягти душевної рівноваги, вийти на чистий простір для формування і реалізації подальшого власного життя.

Багато українців працюють в Італії у сфері догляду за літніми та хворими людьми. Така робота завдає емоційного вигорання, бо постійно бути в контакті, спостерігати і спілкуватися з людьми, які страждають, нездужають і навіть відходять в інші світи – це не легко.

Свій енергетичний потенціал можна поповнювати, займаючись творчістю різних видів: малюванням, рукоділлям, театром, співом.

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В Acli Varese навіть діє чудовий проект «Cùrati dall’arte», де учасники через мистецькі засоби, навчаються самовираженню.

Зокрема, живопис – це прекрасний спосіб представлення та вираження почуттів і думок. Коли є потреба повідомити їх, а ви не знаєте, як це зробити, або не маєте можливості зробити це.

Мій особистий творчий досвід допоміг подолати складний період карантинних обмежень.

Вираз наших емоцій за допомогою малювання – це відмінна вправа, щоб покращити настрій, відвернути увагу, з’єднати серце та мозок, щоб підвищити наш емоційний інтелект.

Моя улюблена техніка малювання – це розпис по шовку (батік). Порух пензля створює вихор кольорів та зображень, рукотворні конструкції на шовку красиві та прозорі. Дуже тонка робота, яку я вдосконалюю з часом, вона дозволяє мені дати простір моїй уяві. Шовк і кольори – це особливо чутливий, жвавий, жіночний світ.

Просто доторкаюся пензлем і полотно негайно відповідає, ніби спілкується зі мною. Не завжди можна передбачити його реакцію і це інтригує. Кольори рухаються, вони поєднуються в ніжний, барвистий коловорот, який пестить очі і душу, дає можливість відчувати себе вільною від буденності. Малюю із задоволенням і пристрастю.

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Картина являється перед очима, але йде безпосередньо від серця. Внутрішнє зображення стає зовнішнім, видимим і спільним.

Діліться своїми почуттями зі світом засобами творчості і світ швидше зрозуміє вас.

Один повідомляє про свій внутрішній світ іншому. Творчість – це підтримка власного его, самовираження, регулювання емоційної діяльності, розуміння, надання сенсу тому, що з нами відбувається.

Малювання доступне для всіх, не обов’язково мати попередній досвід, або художні навички, досить спробувати. Може ви не створите шедевру для людськості, але для себе особисто – однозначно, так!

Не завжди вдається поєднати основну роботу з малюванням. Під час другої хвилі пандемії мені пощастило це зробити, тому для мене час минув без особливо травматичних наслідків. Вважаю, що арт-терапія дуже допомогла мені подолати цей складний період.

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Існує багато аспектів, які об’єднують мистецтво з психологією: сприйняття, емоції, пам’ять, думки та мова – мистецькими засобами можливо зробити «видимими та конкретними» внутрішні конфлікти і тривоги.

Творчі спроби допомагають рости з емоційної, афективної, стосункової точки зору, сприяючи розвитку внутрішньої свідомості.

Крім того, вимагаючи активації зорово-моторної координації та здатності робити точні рухи, це також корисно для людини.

Творчість – це потужний засіб відродження і щастя.

Вільне вираження в творчості – це можливість розширити простір нашого життя, допомагаючи повернути впевненість у своїх здібностях та потенціалі.

Марія Гайдай

Член національної спілки майстрів народного мистецтва України

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