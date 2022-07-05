Пропаганда рф на італійському ТБ замаскована під свободу слова

Після початку повномасштабної війни рф проти України(а точніше, з того часу, коли ЄС офіційно став на бік Києва), Італія вчиться жити без впливу росії. Проте, пропаганда рф – на італійському ТБ не полишає провідні токшоу.

Цей процес не швидкий і однозначно – дуже болісний. Дві країни тривалий час мали тісні економічні зв’язки, зокрема у галузі туризму та експорту. А що вже говорити про енергозалежність Італії, яка після аварії на ЧАЕС відмовилася від атомної енергії і жила за рахунок російських нафти й газу.

Крім економічних, рф налагодила з Італією тісні політичні й культурні зв’язки. Вкладала величезні кошти у підтримку правих радикалів і лідерів думок, проводила масштабні культурні заходи, переконуючи італійське суспільство у прогресивності та європейськості російської культури.

Пропутінська мережа завжди була усталеною реальністю в Італії і діяла, спираючись на парламентаріїв, лобістів і журналістів. Щоб зрозуміти, наскільки тісними були ці зв’язки, варто згадати дружбу путіна й Берлусконі. Вони були не лише політичними партнерами, а разом проводили відпустки.

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Вплив Росії на італійські ЗМІ є очевидним. Ще з часу анексії Криму і дотепер проросійські знані особи й лідери думок захищають у медіа ключові пункти російської пропаганди. Зокрема, українців називають “неонацистами”. Звучали думки, що події у Бучі були сфабриковані, що поставки Україні важкої зброї затягують війну…

Особливо це відчутно на каналах мережі Mediaset, які належать Берлусконі. Хоча експрем’єр-міністр Італії засудив агресію рф проти України, було би наївно думати, що за короткий час він забув їхнє 20-річне партнерство з путіним…

Саме телеканали Берлусконі наповнені російською пропагандою, замаскованою під свободу слова та притаманну демократичному суспільству відкриту дискусію. На каналах мережі Mediaset з’являлися ідеологи “руского міра” – дугін, соловйов, лавров і низка менш відомих, але не менш небезпечних своєю зухвалістю російських пропагандистів.

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Бомбардування антиурядовими й пропутінськими повідомленнями посилюється перед важливими політичними подіями, зокрема, коли італійський уряд повинен приймати рішення щодо України.

На щастя, державні італійські телеканали RAI, за винятком окремих епізодів, підтримують український наратив. Я працюю у редакції випусків новин на каналах RAI і бачу, що редакційна політика підтримує офіційну політику італійського уряду.

Проте, мені особливо боляче спостерігати як канали Берлусконі проводять небезпечну для України операцію історичного ревізіонізму, маніпуляцій, що ставлять реальність і пропаганду на один рівень, чи ще гірше – коли відверту пропаганду видають за плюралізм думок.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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