Пенсії, субсидії, допомоги. Чи мають параво на соціальні виплати українці за кордоном?

Конституція України гарантує право на соціальний захист. Чи поширються соціальні виплати на громадян України, які виїхали за кордон?

Чи мають українці, які офіційно працюють чи мають постійне місце проживання в іншій державі, право на пенсії, соціальні виплати, компенсації, субсидії тощо?

У цій статті Ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання стосовно деяких державних виплат українцям за кордоном.

ПЕНСІЇ

Усі громадяни України, за умови наявності достатнього трудового стажу, мають право на виплату пенсії, незалежно від місця проживання.

Ви можете виїхати у будь-яку державу на постійне місце проживання, і при цьому зберегти за собою право на пенсію в Україні, гарантоване Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та врегульоване Постановою Пенсійного Фонду №4-5.

Умови та порядок виплати пенсійного забезпечення українцям, що виїхали за кордон, може здійснюватися за двома альтернативними принципами:

Територіальний принцип пенсійного забезпечення:

Страховий стаж, здобутий в обох державах, сумується, а пенсію зобов’язується виплачувати та держава, на території якої проживає одержувач.

Застосовується щодо громадян України у таких державах як: Білорусь, Вірменія, Російська Федерація, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Молдова, Грузія, Азербайджан, Монголія, Румунія.

Пропорційний принцип пенсійного забезпечення:

Пенсію зобов’язуються виплачувати обидві держави, пропорційно до страхового стажу, відпрацьованого на території кожної з них окремо.

Застосовується щодо громадян України у таких державах як: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Іспанія, Чехія, Словаччина, Португалія, Польща.

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Важливо зауважити:

Раніше Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачалося припинення виплати пенсії на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не зазначено у міжнародному договорі України. Зазначені положення втратили чинність із дня ухвалення Конституційним Судом рішення від 07.10.2009 № 25-рп/2009.

Втім, і досі Пенсійний Фонд доволі часто припиняє виплати пенсій таким громадянам, які виїжджають за кордон.

Такі дії Пенсійного Фонду є явно протиправними та порушують права пенсіонерів. Тож якщо Ви стикнулися із такою ситуацією, не сумнівайтеся звернутися до суду за відновленням свого права на пенсійні виплати.

СУБСИДІЇ

Натомість, виплата субсидій українцям, що виїжджають за кордон, законно припиняється. Такі положення є справедливими, оскільки такі особи протягом тривалого часу не сплачують жодних податків та просто користуються соціальною підтримкою за рахунок податків інших громадян, що офіційно проживають в Україні.

Саме тому, якщо упродовж 60 діб хтось із членів сім’ї, яка подає заяву на отримання субсидії, не сплачує єдиного соціального внеску (за умови, що він не офомлений офіційно як безробітний), право на житлову субсидію втрачається.

Більше того, відповідно до нової постанови, схваленої Урядом, умови для одержання субсидій стали ще більш суворими, оскільки кожна поїздка за кордон залежно від її мети перевіряється під час прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті субсидії.

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СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Сім’ї, які з поважних причин, або ж незалежних від її членів причин, мають недостатні доходи для забезпечення нормального рівня життя, мають право на соціальну допомогу лише у випадку, якщо постійно проживають на території України.

Натомість для громадян, працевлаштованих за кордоном, вказана допомога скасовується.

ДЕЯКІ ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Ситуація із компенсаційними виплатами, насамперед у зв’язку з доглядом за інвалідами І групи або людьми, старшими 80 років, така ж, як і у випадку допомоги малозабезпеченим сім’ям.

У даному випадку таке припинення є справедливим, так як громадяни, що фактично догляду не здійснюють, тобто не виконують основної вимоги, не можуть мати законного права на соціальну допомогу в Україні

Органи соціального захисту відповідальні за проведення постійного моніторингу міграції за кордон одержувачів соціальних виплат в Україні.

Так, з метою перевірки таких одержувачів, органи часто вдаються до:

подачі запитів до державної прикордонної служби

здійснення обстеження стосовно факту здійснення догляду

з’ясування інформації про неофіційні працевлаштування за кордоном

тощо.

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