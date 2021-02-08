Українцям дозволили переказувати за кордон до 200 тис євро

Національний банк удвічі збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів за кордон, або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні – до 200 тис. євро.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Серед таких операцій:

здійснення інвестицій за кордон;

розміщення коштів на власних іноземних рахунках;

переказ коштів за договором страхування життя;

надання позики нерезидентам

“За оцінками Національного банку, зазначене рішення в напрямку валютної лібералізації не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України, в тому числі з огляду на те, що фізичні особи вже понад рік мають можливість вільно купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов’язань та підстав. У 2020 році фізичні особи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 млн євро. Ця сума менша за середньоденний обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку”, – зазначив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

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Позитивна ситуація на валютному ринку створює належні передумови для поступової лібералізації валютного регулювання, черговим кроком якої є підвищення відповідного е-ліміту.

Повне зняття е-ліміту на здійснення фізичними особами інвестицій за кордон є одним із пріоритетів Національного банку, передбачених Дорожньою картою валютної лібералізації. Це стане можливим після остаточного ухвалення та імплементації пакета законопроєктів щодо протидії BEPS (Плану протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування).

Також Національний банк продовжує сприяти використанню цифрових аналогів паперових документів. З цією метою банкам і небанківським фінансовим установам дозволено під час здійснення валютних операцій з фізособами використовувати цифрові паспорти в мобільному застосунку “Дія” за наявності необхідних технологічних можливостей.

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Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 3 лютого 2021 року №14 “Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” та набувають чинності з 5 лютого 2021 року.

Нагадуємо. З 7 лютого 2019 року Національний банк на виконання Закону України “Про валюту і валютні операції” нормою Положення № 5 “Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті” запровадив е-ліміт на окремі валютні операції фізичних осіб з переказу ними коштів з України або на поточні рахунки нерезидентів – юридичних осіб, відкриті в Україні, в розмірі 50 тис. євро.

З 18 грудня 2019 року Національний банк збільшив річний е-ліміт на проведення фізичними особами окремих валютних операцій із 50 тис. євро до 100 тис. євро.

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