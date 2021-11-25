Змінено правила дорожнього руху в Італії. Що треба знати водіям

В Італії змінилися правила дорожнього руху. Деякі із цих нововведень здаються очевидними. Проте, якщо італійські законодавці вважають за потрібне покласти їх на папір, отже було виявлено багато випадків таких порушень.

Для водія-початківців

Змінюються деякі правила, що стосуються посвідчення водія-початківця (foglio rosa). Його дія продовжена із шести до дванадцяти місяців.

За цей час практичний екзамен на посвідчення водія можна здавати тричі. Раніше це можна було зробити лише два рази.

Збільшилися розміри штрафу для водіїв-початківців, які управляються у водінні без інструктора. Тепер адміністративне покарання коливається від 430 до 1731 євро. Крім того, у цьому випадку, тепер передбачено адміністративний арешт автомобіля на 3 місяці.

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Нові заборони

До цього часу, під час водіння автомобіля в Італії, було заборонено користуватися мобільним телефоном. Зараз введено заборону на користування будь-яким іншим електронними гаджетами. Зокрема це стосується таблетів, ноутбуків чи комп’ютерів.

Заборонено зупинятися, або паркуватися у місцях призначених для зарядки електромобіля.

Це також стосується електромобілів, якщо вони не підключені до зарядного пристрою.

Водії мотоциклів і мопедів, несуть відповідальність, якщо пасажир не одягнув мотошолома, чи каски. Цей захисний пристрій зобов’язані мати усі пасажири, незалежно від їх віку.

Збільшено розмір санкцій за засмічення обочин доріг. Зокрема, якщо пасажири викидають сміття із вікон автомобілів під час руху, або на парковці.

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Штрафи автовелоксу

Відтепер, місцеві адміністрації повинні щороку публікувати звіти про те, на що було витрачено гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості, зафіксовані автовелоксом.

Заборона білбордів із дискримінаційним змістом

Заборонено рекламу, зміст якої може класифікуватися як сексистська, жорстока, така що підтримує гендерні стереотипи, обмежує індивідуальні, політичні чи цивільні права, або релігійні почуття, етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, фізичні та психічні здібності.

Маріанна Сороневич

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