8 способів якими українці можуть легалізуватися в Італії

Для іноземців які нелегально перебувають на території Італії існують кілька можливостей легалізації. Розглянемо кожен із них:

1. Легалізація (санаторія)

Передбачити її вихід неможливо. Запит на санаторію подає роботодавець, отже іноземець повинен мати місце праці, а передусім роботодавця, згідного займатися цією справою.

2. Декрет флуссі

Декрети флуссі покликані регулювати потоки іноземної робочої сили. Вони призначені для іноземців, які проживають в країнах з-поза ЄС і бажають працювати в Італії, та ними часто користуються іноземці, які бажають легалізувати своє становище в Італії.

3. Вийти заміж/одружитися із громадянам країни ЄС

Після шлюбу, нелегал має право на отримання карти на проживання із сімейних мотивів.

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4. Об’єднання сім’ї

Іноземець, який легально проживає в Італії, та володіє визначеними реквізитами, може запросити в Італію неповнолітніх дітей, батьками, чоловіком/дружиною.

5. Отримати притулок

У зв’язку із ситуацією на Донбасі та Криму, українцям вдається отримати дозволи на проживання для гуманітарного захисту.

6. Легалізуватися по вагітності

Італійський закон забороняє депортацію вагітних жінок, навіть якщо вони перебувають у країні нелегально. Тривалість цього дозволу на проживання сягає часу, коли дитині виповниться шість місяців. Право на отримання дозволу на проживання також має право чоловік, якщо він нелегально проживає в Італії та живе разом із майбутньою мамою.

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7. Легалізуватися через експлуатацію

Іноземці, яких піддали в Італії жорстокій експлуатації Видачу дозволів на проживання з гуманітарних мотивів передбачено, коли умови роботи іноземців були класифіковані як «безжальна експлуатація».

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8. Легалізуватися завдяки співпраці зі поліцією

Нелегалам, які співпрацюють із поліцією у боротьбі із організованою злочинністю видавають дозволи на проживання.

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