8 способів якими українці можуть легалізуватися в Італії

Для іноземців які нелегально перебувають на території Італії існують кілька можливостей легалізації. Розглянемо кожен із них:
1. Легалізація (санаторія)
Передбачити її вихід неможливо. Запит на санаторію подає роботодавець, отже іноземець повинен мати місце праці, а передусім роботодавця, згідного займатися цією справою.
2. Декрет флуссі
Декрети флуссі покликані регулювати потоки іноземної робочої сили. Вони призначені для іноземців, які проживають в країнах з-поза ЄС і бажають працювати в Італії, та ними часто користуються іноземці, які бажають легалізувати своє становище в Італії.
3. Вийти заміж/одружитися із громадянам країни ЄС
Після шлюбу, нелегал має право на отримання карти на проживання із сімейних мотивів.
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4. Об’єднання сім’ї
Іноземець, який легально проживає в Італії, та володіє визначеними реквізитами, може запросити в Італію неповнолітніх дітей, батьками, чоловіком/дружиною.
5. Отримати притулок
У зв’язку із ситуацією на Донбасі та Криму, українцям вдається отримати дозволи на проживання для гуманітарного захисту.
6. Легалізуватися по вагітності
Італійський закон забороняє депортацію вагітних жінок, навіть якщо вони перебувають у країні нелегально. Тривалість цього дозволу на проживання сягає часу, коли дитині виповниться шість місяців. Право на отримання дозволу на проживання також має право чоловік, якщо він нелегально проживає в Італії та живе разом із майбутньою мамою.
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7. Легалізуватися через експлуатацію
Іноземці, яких піддали в Італії жорстокій експлуатації Видачу дозволів на проживання з гуманітарних мотивів передбачено, коли умови роботи іноземців були класифіковані як «безжальна експлуатація».
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8. Легалізуватися завдяки співпраці зі поліцією
Нелегалам, які співпрацюють із поліцією у боротьбі із організованою злочинністю видавають дозволи на проживання.
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Маріанна Сороневич
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