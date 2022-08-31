За перемогу на Венеційському кінофестивалі змагатиметься український фільм

Окрім стрічки «Люксембург, Люксембург», яка заявлена в основній програмі, поза конкурсом покажуть ще два українські документальні фільми.

Понад тисячу учасників збирає гала-вечір відкриття 79-го Венеційського кінофестивалю 31 серпня на червоній доріжці острова Лідо. Один із найстаріших і найпрестижніших міжнародних кінофестивалів триватиме до 10 вересня.

За головну нагороду конкурсної програми «Горизонти» фестивалю змагатиметься фільм «Люксембург, Люксембург» молодого українського режисера Антоніо Лукіча. Міжнародний трейлер стрічки оприлюднили 26 серпня.

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Це історія про двох братів-близнюків, основна характеристика яких: «чогось цих хлопців з самого дєтства тягне на пригоди». Вони в якийсь момент збираються за кордон до батька, котрого практично не знали. На пересторогу матері один із синів відповідає: «Люксембург – услиш це: там нема розбитих карит». Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови.

«Люксембург, Люксембург» – це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Дебютна драматична комедія режисера «Мої думки тихі» із акторкою Ірмою Вітовською стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа», Національної премії кінокритиків «Кіноколо», а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

«30 років тому фільм Андрія Дончика «Кисневий голод» був показаний на фестивалі у Торонто і майже одночасно – у паралельній програмі Міжнародного тижня критиків у Венеції, – коментує у Facebook співпродюсер фільму «Люксембург, Люксембург» Володимир Яценко. – І лише у 2019 році українське кіно знову змогло повторити цей карколомний трюк з допомогою Валентина Васяновича і нашої скромної участі із «Атлантидою». Сьогодні я щасливий сказати, що ми зробили це знову із новим фільмом Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург».

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У 2021 році у програмі «Горизонти» 78-го Венеційського фестивалю показували «Носорога» Олега Сенцова.

У цьогорічній програмі «Горизонти» представлено також фільм «Жертва» словацького режисера Міхала Блашко. Кінострічка розповідає історію про українку Ірину (Віта Смачелюк) у маленькому чеському містечку, яка шукає справедливості після того, як її син-підліток стверджує, що на нього напали сусіди-роми.

Фільм знято у копродукції Чехії, Словаччини, Німеччини та України. Міхал Блашко був одним із співрежисерів копродукційного українського телесеріалу «Слов’яни» (2020) – фентезі на основі фольклору і міфів, генпродюсерами якого були Андрій Єрмак (з лютого 2020 року – керівник Офісу Президента України) і Ванда Адамік-Грицова.

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Також до участі у 79-му La Biennale di Venezia відібрано фільм «Валерія виходить заміж» спільного виробництва Ізраїлю та України. Стрічка режисерки Міхал Вінік з Тель-Авіва змагатиметься за нагороду конкурсної програми Orizzonti Extra.

Це кіно про шлюб за домовленістю між ізраїльським чоловіком та молодою українкою акцентує увагу на таких проблемах, як гендерна та економічна нерівність. Фільми спродюсовано ізраїльською компанією Lama Films. Напередодні права на міжнародний продаж фільму придбала німецька сейлз-компанія M-Appeal, повідомляє українська кінокомпанія-партнер Fore Films.

Поза конкурсом на Венеційському кінофестивалі покажуть дев’ять документальних фільмів, що досліджують персонажі, реалії та сенси, які формують сучасність. Серед них – «Свобода у вогні: Боротьба України за свободу» від Євгена Афінеєвського, відомого як режисер фільму про Революцію Гідності «Зима у вогні».

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У цьому блоці заплановано і показ фільму «Київський процес» режисера із суперечливою позицією у період повномасштабної російсько-української війни Сергія Лозниці. На Каннському фестивалі у травні він назвав вимогу бойкотувати російськомовну культуру архаїчною та деструктивною. Тож за лояльність до країни-агресорки, яка веде війну в Україні, Сергія Лозницю виключили з Української Кіноакадемії.

Стрічку «Київський процес» знято у копродукції з Нідерландами на замовлення приватного Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», спродюсував її скандальний Ілля Хржановський. Виробники заявляють, що у фільмі на документальній основі реконструйовано так званий Київський Нюрнберг, який відбувся у січні 1946-го, – процес притягнення до відповідальності винних у винищенні євреїв у Києві в останні дні вересня1941 року.

У межах 79-го Венеційського фестивалю 8 вересня відбудеться День України, про що організатори повідомили у день офіційного відзначення 31-ї річниці відновлення Незалежності нашої держави. Розпочнуться заходи панельною дискусією, яку представлять президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто і художній керівник 79-го кінофестивалю Альберто Барбера.

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Учасниками заявлені також посол України в Італії Ярослав Мельник, голова Держкіно України Марина Кудерчук, режисери Антоніо Лукіч, Євген Афінеєвський та багато інших.

Планують обговорити, зокрема, співпрацю між Україною та Італією у сфері кіно, становище української кіноіндустрії в умовах війни, майбутнє українського кінематографа, його вихід на міжнародні ринки. Модеруватиме дискусію український телеведучий Володимир Остапчук. У День України на Венеційському кінофестивалі також представлять українські кіно- і серіальні проєкти на різних стадіях виробництва.

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