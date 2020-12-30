Фільми на Новий Рік 2021 – що подивитися для святкового настрою

Добірка кращих фільмів про новий рік і Різдво.

Новий рік – одне з найулюбленіших свят, а яке свято може обійтися без хорошого кіно? Новорічні фільми – це особливий жанр кіно, в яких можливі найнеймовірніші чудеса, а цинічні герої перевиховуються і наповнюються любов’ю до близьких і зимового свята.

Один вдома, 1990, США

Культова кінокомедія – один з найвідоміших різдвяних фільмів у світі. Багатодітна сім’я так поспішає на різдвяний рейс до Європи, що забуває вдома сина Кевіна. Кевін радіє можливості зустріти свято так, як він захоче, але його будинок привабив пару грабіжників. Кевін складає план, який повинен допомогти йому провчити злочинців.

Реальна любов, 2003, США, Великобританія, Франція

Фільм розповідає історію дев’яти пар, життя яких переплітаються на різдвяні свята. Хтось вирішує розійтися, а хтось знаходить спільну мову і щиро закохується. Справжні щирі почуття в різдвяних декораціях нікого не залишать байдужим.

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Грінч – викрадач Різдва, 2000, США

Жителі казкового містечка Ктограда дуже люблять святкувати Різдво. Однак Зелена самотня істота Грінч ненавидить це свято і всіх городян за те, що над ним насміхалися. Різдвяний настрій жителів жахливо дратує Грінча, і він вирішує вкрасти їх свято.12 різдвяних побачень, 2011, США

Головна героїня Кейт розлучилася зі своїм хлопцем і переживає кризу особистого життя. Вона хоче повернути колишнього, але погоджується на побачення наосліп з незнайомцем.

Кейт сподівається, що побачення виявиться невдалим і вона якнайшвидше покінчить з цим, щоб спробувати ще раз завоювати колишнього коханого.

Але доля надає їй ще один шанс, і з дванадцятим ударом годинника у неї з’являється можливість пережити Різдво знову – цілих 12 разів.

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Іронія долі, або З легким паром, 1975, СРСР

Культова лірична комедія Ельдара Рязанова розповідає про новорічні пригоди Жені Лукашина. Щороку 31 грудня він з друзями ходить в лазню. Однак він перебрав з алкоголем і замість того, щоб провести друга в Ленінград, сам прилетів в це місто. Волею випадку адреса, яку він назвав в таксі, збіглася з його московською адресою, а в новій квартирі замість нареченої його зустріла незнайома жінка

Чудо на 34-й вулиці, 1994, США

Шестирічна дівчинка Сьюзан не вірить в Санту, адже мама розповіла їй, що ніякого доброго чарівника не існує. Щоправда дівчинка все одно склала список побажань для Санта Клауса, хоч і не вірить, що її мрії здійсняться.

Дівчинка не має тата, і дуже хоче, щоб у неї з’явився батько і братик. Їй належить переконатися, що Санта дійсно вміє виконувати бажання.

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