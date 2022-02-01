7 речей, які в Україні набагато кращі, ніж у Європі

Економіст IMF Group Ukraine Михайло Кухар описав 8 речей, які в Україні набагато кращі, ніж в Європі. (Збережено стилістику і орфографію автора)

З точки зору бізнес-клімату: Україна – найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом.

НІДЕ в світі немає таких низьких податків на доходи фізосіб-підприємців (6%) як в Україні! Навіть в офшорних зонах! Німці та французи (приватні підприємці) «переводяться в готівку» в країнах Балтії під 22% і вмирають від щастя, уникаючи 50-60% податків у себе на батьківщині…

Виняток – тільки Швейцарія і Болгарія. Але їх схеми вже напівзаконні…

2. Свобода за кермом. Україна – дивовижна країна, де за 4 роки відсутності дорожньої поліції кількість аварій і смертність на дорогах зменшилася. Водії стали більше поважати одне одного, самоорганізувалися, пропускати зі смуги в смугу, хоча як і раніше люблять їздити швидко.

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3. Населення ВЗАГАЛІ не платить податки зі своїх прибутків.

І за 30 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили! Більш того: в Україні діє презумпція невинності за податковими звинуваченнями (тобто податкова повинна довести що ви незаконно заробили ці гроші), а у всій Європі презумпції винності з податкових злочинів (тобто ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ пояснити звідки у вас гроші на квартиру на машину і на літній відпочинок.

У іншому випадку ви вважаєтесь винними.

4. В Україні банківський сервіс – на рівні найкращих американських і сінгапурських банків! Тобто останніх досягнень у світі!

Європейські банки навмисно «застигли» у своєму розвитку 8-10 років тому.

У 95% європейських банків НЕМОЖЛИВО отримати наступні банківські послуги, які в Україні існують давно і увійшли у звичку.

Мультивалютні рахунки, дві або три картки в різних валютах для керування рахунком, керування рахунком через телефон (не через кол-центр візи в Лондоні), обмін готівкової іноземної валюти, власні додатки для айфонів для керування рахунком.

А перерахування грошей одне одному просто за номером картки віза та іменем власника – це просто вищий пілотаж, якого немає навіть в Америці! А мої знайомі банкіри в Парижі та в Ризі дотепер не вірять, коли я їм розповідаю, що таке взагалі можливе!

Європейці не дурніші за нас, але функції податкового контролю, покладені на банки, як гирі тягнуть їх донизу, сповільнюючи розвиток…

Що? Перерахування з картки на картку? – Ні! Податкова буде проти, так занадто складно встежити за грошима. Ні! – і сервіс не вводиться.

За європейськими картками ви не зможете розрахуватися на 70% сайтів в інтернеті або купити біткоїни. Як ви знаєте, в Україні немає таких проблем взагалі.

5. За 100-мегабітний інтернет що стоїть у вас вдома і передається «Волею» за 5 дол. на місяць, ви в ЄС від Балтії до Англії заплатили б від 50 євро до 100 фунтів на місяць.

У нас європейська якість мобільного зв’язку та інтернету коштує копійки, тому що сфера IT не переобтяжена регуляціями, бюрократією і ліцензуванням.

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6. У КОЖНОГО жителя України, у якого є комп’ютер або айфон, він забитий під зав’язку музикою і кіно, завантаженими абсолютно безкоштовно! Тобто навіть без сплати 0,99 дол. за трек через Apple store.

Вся країна вільно дивиться всі серіали Netflix навіть не підозрюючи, що для їх європейських сусідів така розкіш коштує під 1000 євро в рік!

А за кожен скачаний піратським способом трек або фільм (якщо ви не здогадалися під’єднати VPN) німецька поліція знайде вас через IP і випише штраф у 600 євро.

Україна – це не тільки найбільший офшор в Європі, це ще й найбільший піратський острів в інтернеті з вільним обміном музикою, книгами, фільмами, навчальними програмами

7. Ми сприймаємо це як належне, але ми, виявляється, страшно смачно і дешево їмо. До того ж в основному натуральні продукти.

Я ставлю Україну на 4 місце серед 27 країн Європи після Франції, Італії та Іспанії за кількістю і якістю дорогих (вищого класу) і середнього класу ресторанів. І на 1 місце за співвідношенням ціна/якість.

Ми самі не помітили, як прокинулися в країні, де не залишилося жодної заправки навіть (не те що кафе), де не стояли б такі ж дорогі кава-автомати, як в кращих тратторіях в центрі Мілану. У нас важко знайти погану каву навіть на Оболоні. У Берліні або в Ризі – важко знайти гарну каву.

Якщо ви не харчуєтеся в ресторанах, а звикли купувати їжу на базарі, в Європі на вас чекає ще більший шок.

У величезному Кауфленді в Берліні, на 3000 метрах торгових місць немає жодного куточка, де би продавалося живе м’ясо. Тільки готові варені й копчені ковбаси. Максимум – фарш.

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Свіжих фермерських курей, яловичину, телятину, свинину за ціною 4-8 євро за кг ви не знайдете ніде в Європі!

На моїх очах з 2004 по 2008-й рік вмирав останній такий фермерський ринок в паризькому Сен-Жермені… Де можна було купити свіжі яйця, сири, паштети, м’ясо і рибу у фермерів з Нормандії щоранку. Тепер там величезний флагманський Apple store …

Такої кількості свіжих фермерських продуктів, доступних, які знаходяться під рукою, як в Києві з його численними базарами, ви не знайдете вже ні в одній з європейських столиць.

Їх замінили величезні продуктові моли на околицях і зі стандартними пакетами полуниці – ГМО цілий рік.

Винятки є, від Салоніків до Гельсінкі – але це, на жаль, винятки, що підтверджують правила…

Є багато речей, де Україна краща за Європу, але 60% нашого населення не скоро навчиться в це вірити. Вони будуть плакати і плакати, скиглити і скаржитись – тому що ми нація скигліїв! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ…

Хоча при цьому вони кажуть, що люблять Україну, а насправді соромляться її і готові пройти крізь будь-які приниження, аби жити в Європі.

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