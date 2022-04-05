Зеленський пояснив, навіщо після звірств у Бучі вести переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть після розкриття страшних наслідків окупації українських міст російськими військовими потрібно продовжувати переговори з російською стороною – хоча б для вирішення гуманітарних питань.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Деталі: Зеленського запитали, чи розуміє він, що з кожною “новою Бучею” українському суспільству буде все складніше прийняти будь-яку угоду з Володимиром Путіним. Президент погодився з цим.

Пряма мова: “Всі ми навіть можливість перемовин – я не про зміст – будемо сприймати як виклик, перш за все свій внутрішній, людський… Коли ти береш себе в руки, а це просто потрібно робити, я вважаю, що в мене немає просто іншого вибору – то буде інший виклик, всередині держави. Тому що всі розуміють, що те, що вони зробили, – пробачення цьому немає…. Кожна така трагедія буде бити тобі по руках щодо тих чи інших перемовин.

Тут треба все одно знаходити можливості щодо таких кроків”.

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Зеленський зазначив, що хочеться, щоб ці перемовини були з більш міцною позицією, тому потрібно підтримувати єдність суспільства і мати потужне озброєння.

У будь-якому разі “треба обирати кроки”, додав презилент.

Пряма мова: “Я спокійно приймаю рішення. Хочеться, чи не хочеться – так питання стояти не буде. Буде точно стояти питання перемовин – питання буде стояти тільки, наскільки ти будеш міцним за столом перемовин.

Просто сказати “давайте ні про що більше не будемо говорити” – позиція найлегша, а найскладніше – говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, визнати, що це конкретно війна Росії проти України, що це геноцид, що вони повинні понести покарання за це.

І при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися. І при зустрічі знайти вихід із цієї ситуації. І при цьому виході не втратити свою територію. Треба ставити собі таку планку щодо цих перемовин – а там буде, як буде. Може так статися, що й не буде зустрічі (з Путіним)”.

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Деталі: Зеленський додав, що переговори різного плану допомагають у вирішенні гуманітарних питань.

Так, за його словами, Туреччина готова вивезти поранених та вбитих українських захисників із Маріуполя – кораблями з порту Бердянська. Зеленський розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а той говорив із президентом Росії Володимиром Путіним про це.

У разі згоди потрібно доїхати до Бердянська. Дорога до Маріуполя заблокована – і там багато гуманітарних питань: харчі, поранені, евакуація.

Пряма мова: “Іноді те, що обговорюють делегації, – ми не бачимо деяких речей, які важливі. Диванні експерти кажуть: навіщо зустрічатися. Може, і не треба зустрічатися, але іноді є елементи – а раптом це спрацює. Є елементи, які вирішуються не глобальні про Донбас і Крим, а й ось такі елементи, їх багато. Їх також треба комусь обговорювати і знаходити формат (…).

Зараз цей перший крок якщо нам вдасться, у найближчі дні ми побачимо результат. Якщо не вдасться – ми точно будемо знати, що це особисто президент Російської Федерації не дає таку можливість. Хоча з різних сторін всі тиснуть, тому що це вважається гуманітарний крок.

Тоді нашим людям буде легше – навіть тим, хто втратив свої дітей, і легше буде хлопцям у Маріуполі, бо вони з різних причин скуті цими людьми”.

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