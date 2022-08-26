Спостерігається різке зниження споживання російського інформаційного контенту. Українці перестали дивитися російські серіали, слухати музику.

Зростає кількість тих громадян, які частіше розмовляють українською вдома, особливо за час повномасштабної війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 17-18 серпня.

Зокрема, 51% опитаних людей зазначили, що розмовляють вдома українською (у квітні 2022 року – 48%), третина – двома мовами, 13% – російською. Понад половина жителів півдня і сходу – двомовні, близько чверті – російськомовні.

“Використання російської в побуті зменшилося приблизно вдвічі”, – констатують соціологи.

При цьому 76% опитаних вказали українську мову як рідну, 19% – російську, але 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.

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За даними опитування, 86% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою, а 10% підтримують статус російської як офіційної в окремих регіонах, лише 3% виступають за російську як другу державну мову в Україні.

У групі “Рейтинг” повідомляють, що понад половина опитаних до війни постійно спілкувалася українською мовою, чверть – інколи, кожен п’ятий – рідко або ніколи.

“За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Інколи говорять українською – 24%, рідко або ніколи – 12%. Частіше почали використовувати українську жителі півдня і сходу, переселенці. 19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови.

Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше”, – зазначають соціологи.

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Зниження рівня споживання російського інформаційного контенту

Також, за даними опитування, спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед українців.

Понад 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть не дивилися раніше і зараз не дивляться. Загалом майже 70% не дивились російські серіали протягом останніх півроку і ця цифра зросла втричі. Тільки 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше.

Окрім того, понад 40% опитаних взагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше і зараз не слухають. Загалом майже 60% не слухали російську музику протягом останніх півроку і ця цифра зросла майже вп’ятеро. Тільки чверть продовжують слухати російську музику як і раніше.

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