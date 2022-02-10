Визначилися ведучі Євробачення-2022, що пройде в Італії (Турині)

Італійський телеканал Rai назвав імена ведучих цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення-2022», який відбудеться в італійському Турині у травні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

Окрім Лаури Паузіні, глядачі зможуть побачити у півфіналах та фіналі Алессандро Каттелана та Міка.

Лаура Паузіні – італійська співачка, неодноразова переможниця музичної премії Греммі.

Алессандро Каттелан – італійський ведучий, який вів місцеву версію Х-Фактора з 2011 до 2020 року.

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Міка – британський співак ліванського походження. Він вийшов на вершини чартів із синглом Grace Kelly, який вважають найбільшою поп-сенсацією 2007 року. Після Євробачення він здійснить турне по Північній Америці.

Як повідомлялося, суспільний мовник оголосив вісімку фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2022». Переможець представлятиме Україну на пісенному конкурсі, який цьогоріч прийматиме Італія. Фінал конкурсу відбудеться на арені PalaOlimpico у Турині 14 травня, півфінали — 10 та 12 травня.

Про свою участь у Євробаченні-2022 оголосила 41 країна.

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