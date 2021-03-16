Майже по всій Італії з понеділка 15 березня діють жорсткі обмеження, Людям заборонено залишати помешкання без необхідності, школи не працюють. Тим часом італійський уряд планує втричі пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу

З понеділка, 15 березня, у значній частині Італії запровадили третій локдаун, який діятиме до 6 квітня. Регіони із показником нових випадків зараження понад 250 на 100 тисяч населення за сім днів віднесли до найризикованішої “червоної” зони. Зараз це стосується приблизно трьох чвертей території країни включно з Римом та Міланом.

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У цих регіонах не працюють школи, університети, кафе та ресторани. Продаж усіх товарів не щоденного попиту зупинили, а свободу пересування в регіонах суворо обмежили. Люди можуть залишати свої помешкання лише для поїздки на роботу або за нагальної потреби.

Уряд Італії розраховує на покращення епідеміологічної ситуації у країні у другій половині весни. Цього прагнуть досягти шляхом суворіших карантинних обмежень та збільшення числа вакцинованих людей, заявив міністр охорони здоров’я країни Роберто Сперанца в інтерв’ю видання La Repubblica, опублікованому в неділю, 14 березня.

Напередодні локадуну на вихідних поліції в Римі та Мілані довелося розганяти великі натовпи незгодних із запровадженням карантину.

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Тим часом у Південному Тиролі поступово знімають карантинні обмеження. З понеділка діти у всій провінції можуть знову відвідувати дитячі садки та початкові школи, відкрилися перукарні та косметичні салони. Роботу закладів торгівлі планують дозволити через тиждень.

До вересня в Італії планують вакцинувати 80 відсотків населення

Італійський уряд також має намір прискорити вакцинацію. Планується, що до вересня щеплення отримають 80 відсотків населення країни. Для цього щоденно доведеться вакцинувати щонайменше 500 тисяч людей, що втричі більше, ніж зараз (170 тисяч).

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 15 березня Італія посідає сьоме місце у світі за числом інфікувань коронавірусом – з початку пандемії у країні зафіксували понад 3,2 мільйона випадків, померли 102,1 тисячі людей, у яких підтвердили зараження.

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