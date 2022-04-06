Українці зможуть безкоштовно розмитнити авто з ЄС. Як це буде працювати?

Депутати дозволили українцям не розмитнювати ввезені з-за кордону автомобілі на період дії воєнного стану. Як працюватимуть нові правила?

Питання скасування плати за розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією або суттєвого її зменшення в суспільстві обговорювалося давно.

Десятиліттями українці обурювалися ставками, за якими вони розмитнювали придбані за кордоном авто. Часто сума всіх податків та зборів перевищувала вартість самого транспортного засобу.

Влада кілька разів ішла на поступки тим, хто ввіз уживаний автомобіль, але про скасування плати мова не йшла.

Усе змінила війна. Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мита та інших зборів.

Поки документ очікує підпису президента, ЕП пояснює, як працюватимуть нові правила розмитнення автомобілів для українців.

Читайте також: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЯСНИВ, НАВІЩО ПІСЛЯ ЗВІРСТВ У БУЧІ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ З РФ

Що змінюється

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів.

1 березня уряд прирівняв ввезення авто для цих цілей як гуманітарну допомогу, дозволивши оформлення за спрощеною процедурою. Щоправда, до декларації необхідно було додати дозвіл обласної військової адміністрації.

Згодом правила почали послаблювати. Спочатку уряд дозволив усім громадянам відтерміновувати сплату митних платежів. Для цього при ввезені іноземних авто в Україну треба було заповнити і підписати заяву.

Читайте також: ІТАЛІЯ ВИСИЛАЄ 30 РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ. РОСІЯ ПОГРОЖУЄ ВІДПОВІДДЮ

Скасування розмитнення відбулося в третій декаді березня, коли уряд дозволив ввозити будь-яку гуманітарну допомогу без отримання дозволів, за декларативним принципом. Це стосувалося лише авто, які ввозилися для потреб військових.

Через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян. Ухвалений закон ще не набрав чинності – з 25 березня він лежить у президента.

При цьому документ передбачає, що з 1 квітня 2022 року від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються такі ввезені транспортні засоби:

✔ легкові автомобілі та кузови до них,

✔ причепи та напівпричепи,

✔ мотоцикли,

✔ транспортні засоби для перевезення вантажів або понад десять осіб.

Після підписання закону пільгові умови розмитнення автомобілів діятимуть не постійно. Послаблення введені лише на період дії воєнного стану, який триває з 24 лютого.

Керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко зауважує, що закон зобов’язує оформляти автомобілі з іноземною реєстрацією за спрощеною процедурою.

Це означає, що митні органи будуть виконувати митні формальності максимум за годину. Для реалізації цього механізму невдовзі буде оприлюднений проєкт наказу.

Можливість майже безкоштовно розмитнити авто – приємна звістка для тих, хто збирався це зробити, але стримувався через високий розмір податків. Проте це рішення має і зворотний бік – недоотримані платежі до держбюджету.

В інтерв’ю ЕП міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що через війну надходження від митниці в березні становитимуть лише 7 млрд грн замість запланованих 39 млрд грн. Скільки припадало на розмитнення авто – невідомо.

“Є надія, що розмитнена машина приїде на заправку, станцію технічного обслуговування чи шиномонтаж, і плата за такі послуги принесе податки, хоча їх обсяг складно оцінити”, – каже аналітик Інституту законодавчих ідей Тарас Рябченко.

Читайте також: ЖИТЕЛІ КИЄВА ПОЧАЛИ ПРОВЕРТАТИСЬ ДОДОМУ, ВЛАДА КАЖЕ – ВАРТО ПОЧЕКАТИ

Як завезти авто за новою процедурою

Деталі проведення розмитнення автомобілів за новими правилами прояснить постанова, яку уряд ухвалить після підписання закону президентом. Що чекає покупців авто?

Перше – витрати, не пов’язані з розмитненням. Громадянам доведеться сплатити до пенсійного фонду 3-5% від вартості авто для першої реєстрації, 190,15 грн за реєстрацію, 114 грн за бланк свідоцтва та 135 грн за номерні знаки.

Другий момент стосується виїзду за кордон для купівлі авто. Як відомо, на період дії воєнного стану чоловікам у віці 18-60 років заборонено виїжджати з України.

Винятки стосуються багатодітних батьків та одиноких чоловіків з неповнолітніми дітьми. Простіше кажучи, виїхати за кордон для купівлі авто та ввезення його в Україну можуть переважно жінки.

Зрештою, придбати авто за кордоном можна, не залишаючи межі України. Це може зробити довірена особа, на яку майбутній автовласник випише завірену нотаріусом довіреність. Список нотаріусів доступний у реєстрі.

Читайте також: ВОРОГ НАРОЩУЄ СИЛИ ДЛЯ НАСТУПУ НА СХОДІ УКРАЇНИ – ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

“Зараз ми купуємо машини для армії, а потім почнемо “приганяти” авто з Польщі без розмитнення. Машини привозимо на евакуаторі до кордону, а звідти – або на інший евакуатор, або на автовоз”, – розповіли в компанії Komis Auto.

За ці послуги доведеться заплатити 400-1000 дол.

Третій момент стосується країни походження автомобіля, точніше – його місця перебування. Оскільки російські окупанти блокують морське сполучення України зі світом, доставити автомобілі із США, Кореї чи Грузії майже неможливо.

Судна можуть доставити авто в країни ЄС, звідки їх необхідно буде привезти в Україну, проте це буде дорожче.

Отже, єдиним раціональним рішенням з точки зору часових та фінансових витрат залишається авторинок ЄС. Мірошниченко нагадує, що імпорт автомобілів з Росії та Білорусі заборонений з 2019 року.

Наскільки подешевшають авто

Вартість розмитнення залежить від віку, об’єму і типу двигуна машини, а також суми, за яку авто придбали за кордоном.

Наприклад, розмитнення десятирічного автомобіля з дизельним двигуном об’ємом 1 500 куб см, який у ЄС можна купити за 5 тис євро, зараз коштує близько 2 800 євро. Розмитнення п’ятирічного автомобіля з такими ж характеристиками вартістю 8 тис євро становить 2 975 євро.

За логікою, після набрання чинності законом, який скасовує всі платежі, пов’язані з розмитненням, вартість автомобілів зменшиться на 30%, а в деяких випадках – на 70%. Проте не все так однозначно.

“Ціна зменшиться, але не на всі моделі і не різко. Процес буде поступовим, різкого обвалу не буде. Поступово стара частина автопарку буде замінена на новішу”, – попереджають в Інституті досліджень авторинку.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!